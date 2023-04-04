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Чемпионат Италии. Серия А

Лапо Элканн: «Видел, как «Милан» доминировал в игре с «Наполи» - вот так должен и «Ювентус»!

04 Апреля 2023 • 03:27 Комментировать
Наполи
0:4
Милан
окончен

Известный итальянский предприниматель, внук Джанни Аньелли и одновременно большой поклонник туринского «Ювентуса» Лапо Элканн с восхищением и в то же время завистью следил за игрой «Милана» против «Наполи», в которой все еще действующий чемпион Италии взял убедительный реванш за поражение в первом круге, забив четыре безответных мяча.

- Я видел, как доминировал «Милан» в игре против «Наполи». Вот таким я хочу видеть «Ювентус», - написал в социальной сети Элканн.

В следующем туре чемпионата «Ювентус» сразится с римским «Лацио», это случится восьмого апреля, в субботу. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Наполи Лапо Элканн
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