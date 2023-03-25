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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ким Мин Джэ прокомментировал слухи о переходе в один из клубов АПЛ

25 Марта 2023 • 23:20 Комментировать
Наполи
...
Милан
02.04 21:45

Центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ высказался о возможном уходе в летнее трансферное окно.

Южнокорейский футболист играет важную роль в команде Лучано Спаллетти, проводящей великолепный сезон, что не осталось незамеченным со стороны грандов европейского футбола. Сообщалось, что летом топ-клубы Английской премьер-лиги попытаются заполучить 26-летнего центрбека, и теперь сам игрок поделился мыслями на этот счёт: «Меня не беспокоят трансферные слухи, поскольку они не соответствуют действительности. Я не думаю о подобных глупостях, я полностью сосредоточен на своей команде и Лиге чемпионов», – заявил Мин Джэ, цитируемый инсайдером Фабрицио Романо.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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