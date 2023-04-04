Манчини: «Милан» хорош, но в Лиге чемпионов будет другая история»

Наставник итальянской сборной Роберто Манчини прокомментировал игру между «Миланом» и «Наполи», в которой действующий чемпион Италии продемонстрировал прекрасный футбол и забил четыре мяча - это была самая крупная победа «Милана» в текущем сезоне.

- Повлияет ли как-то эта победа на Лигу чемпионов? Не уверен, я думаю, что Лига чемпионов - это совсем другое дело. «Милан», конечно, заслужил победу, потому что «Наполи», в конце концов, не может побеждать всегда, - цитирует Манчини pianetamilan.it.

Первый матч в рамках Лиги чемпионов между этими командами состоится 12 апреля.