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Чемпионат Италии. Серия А

Манчини: «Милан» хорош, но в Лиге чемпионов будет другая история»

04 Апреля 2023 • 07:44 Комментировать
Наполи
0:4
Милан
окончен

Наставник итальянской сборной Роберто Манчини прокомментировал игру между «Миланом» и «Наполи», в которой действующий чемпион Италии продемонстрировал прекрасный футбол и забил четыре мяча - это была самая крупная победа «Милана» в текущем сезоне.

- Повлияет ли как-то эта победа на Лигу чемпионов? Не уверен, я думаю, что Лига чемпионов - это совсем другое дело. «Милан», конечно, заслужил победу, потому что «Наполи», в конце концов, не может побеждать всегда, - цитирует Манчини pianetamilan.it.

Первый матч в рамках Лиги чемпионов между этими командами состоится 12 апреля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Роберто Манчини Наполи
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