Марков: «Слуцкий буквально водил Кварацхелию за ручку»

Бывший игрок «Рубина» Евгений Марков вспомнил своё время в казанском клубе. Он рассказал об отношениях звезды «Наполи» Хвичи Кварацхелии, когда тот играл за казанцев, с главным тренером команды Леонидом Слуцким.

«Так как наша игра была построена на владении мячом, Хвиче было некомфортно. Но тут в команду пришёл Слуцкий и сказал: «Ребята, оставляйте его один в один. Просто отходите от него», - делится Марков с «Матч ТВ».

Тогда Слуцкий и позволил делать грузину в атаке всё, что он хочет. Однако в обороне Кварацхелия действовать на тот момент совершенно не умел.

«Тренер серьёзно обучал его, как действовать в обороне, так как Хвича вообще ничего не знал. Серьёзно, Слуцкий буквально ходил с ним за ручку», - добавляет Марков.

На данный момент Кварацхелия мчится со своим «Наполи» к чемпионству в Серии А, отрываясь от второго места в турнирной таблице на 19 пунктов. Грузин является одним из лучших вингеров европейского футбола на данный момент. Недавно, кстати, его гол в чемпионате Италии признали лучшим голом марта.