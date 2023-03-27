Ибрагимович высказался в защиту Конте

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мыслями об уходе Антонио Конте из «Тоттенхэма».

Итальянский специалист недавно завершил сотрудничество с лондонским клубом. Как известно, он находился не в лучших отношениях с руководством, а последней каплей стала его откровенная критика в адрес игроков и боссов клуба.

«Каждый работает по-своему, – высказывается 41-летний швед. – Кто-то пытается быть актёром, постоянно притворяется, кто-то строит из себя идеального. Я считаю, что нужно быть собой, даже если иногда это дорого обходится, поскольку люди слышат не то, что хотят услышать», – приводит журналист Альфредо Педулла мысли Ибрагимовича об уходе Конте.