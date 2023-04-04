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Чемпионат Италии. Серия А

Орландо: «Если Осимхен не восстановится, то «Милан» будет фаворитом противостояния с «Наполи»

04 Апреля 2023 • 06:06 Комментировать
Наполи
0:4
Милан
окончен

Бывший игрок итальянского «Милана» Массимо Орландо впечатлен выступлением «россонери» в игре против «Наполи» - подопечные Стефано Пиоли сокрушили противника, забив тому четыре безответных мяча.

«Наполи» сыграл без своего лучшего бомбардира Виктора Осимхена - и Орландо считает, что если тот не восстановится к играм с «Миланом» в Лиге чемпионов, то команда Пиоли станет фаворитом.

- Приятно видеть старый модуль «Милана». Мне кажется, «Милан» вернулся, в том числе и физически. Если «Наполи» будет без Осимхена, то «Милан» будет играть с позиций фаворита. Без него «Наполи» становится обычной командой, - цитирует Орландо pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Массимо Орландо
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