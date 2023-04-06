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Чемпионат Италии. Серия А

Янкуловски: «Милан» провёл идеальный матч»

06 Апреля 2023 • 06:09 Комментировать
Наполи
0:4
Милан
окончен

Слава о четырех мячах «Милана» в ворота «Наполи» продолжает греметь в Европе, вот и бывший чешский футболист «россонери» Марек Янкуловски высказался на эту тему. Он считает, что его бывший клуб провел идеальный матч, но, в то же время, это подхлестнет неаполитанцев.

- «Милан» провел идеальный матч в Неаполе. Перед этим все говорили только о «Наполи», но «Милан» ответил им. Но теперь «Наполи» понял, что не стоит недооценивать команду Стефано Пиоли в Лиге чемпионов, - цитирует слова бывшего игрока «Милана» pianetamilan.it.

Марек Янкуловски выступал за «Милан» с 2005 по 2011 год. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Марек Янкуловски
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