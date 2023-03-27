Жуан Жезус близок к продлению контракта с «Наполи»

Защитник «Наполи» Жуан Жезус близок к тому, чтобы продлить свой контракт с командой Лучано Спаллетти на один год. Об этом в социальных сетях рапортует итальянский журналист Николо Скира.

По информации от источника, в Неаполе остались довольны выступлениями Жезуса в дебютном сезоне. Футболист хоть и не является основным, но вполне устраивает главного тренера Лучано Спаллетти в качестве запасного варианта.

Напомним, Жезус ранее выступал в Италии за другие команды – «Рому» и миланский «Интер». За оба клуба футболист провёл более 100 матчей.

На счету 31-летнего бразильца один забитый мяч в нынешнем розыгрыше Серии А.