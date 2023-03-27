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Чемпионат Италии. Серия А

Жуан Жезус близок к продлению контракта с «Наполи»

27 Марта 2023 • 13:32 Комментировать
Наполи
...
Милан
02.04 21:45

Защитник «Наполи» Жуан Жезус близок к тому, чтобы продлить свой контракт с командой Лучано Спаллетти на один год. Об этом в социальных сетях рапортует итальянский журналист Николо Скира.

По информации от источника, в Неаполе остались довольны выступлениями Жезуса в дебютном сезоне. Футболист хоть и не является основным, но вполне устраивает главного тренера Лучано Спаллетти в качестве запасного варианта.

Напомним, Жезус ранее выступал в Италии за другие команды – «Рому» и миланский «Интер». За оба клуба футболист провёл более 100 матчей.

 На счету 31-летнего бразильца один забитый мяч в нынешнем розыгрыше Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Жуан Жезус
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НАПОЛИ МИЛАН
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