«Милан» шокировал Неаполь, забив четыре: впервые в этом сезоне «Наполи» проиграл крупно

«Наполи» и «Милан» сыграли в рамках чемпионата Италии. Встреча 28-го тура Серии А состоялась 2 апреля на стадионе имени Диего Армандо Марадоны.

На битву с «Миланом» Лучано Спаллетти не смог выставить двух лучших игроков по системе гол+пас в Серии А. Виктор Осимхен травмирован, поэтому Хвича Кварацхелия на острие атаки получил в партнёры Джованни Симеоне, а с другого фланга орудовал Маттео Политано. У «Милана» атакующее трио составили Леау, Диас и Жиру. Крунич, Тонали и Беннасер работали в полузащите, в основном – на разрушение.

Именно эта троица и сдержала стартовый порыв «Наполи». Хозяева забрали инициативу, накатывали в позиционных атаках, но ничего не создавали. Вообще не было остроты у неаполитанцев, посмотрели на это миланцы, поняли, что сдержать соперника получилось и включили второй этап своего плана – контратаки. Вышло отлично.

Для начала Браим Диас финтами раскидал на фланге двух соперников, освободился от опеки и одной передачей вывел Леау на рандеву с голкипером. Рафаэл приблизился к Мерету, техничным «черпачком» перекинув голкипера – 0:1. А затем сработала и комбинация подольше: Леау разыграл «стеночку» у штрафной площади и отдал на фланг. Оттуда последовал навес Тео, мяч на углу вратарской принял Диас, на замахе убрал одного защитника, пробил и рикошетом от Кима вогнал мяч под перекладину – 0:2.

А что же грозный «Наполи»? Ничего, «Милан» вёл в счёте не случайно, а по-настоящему переигрывал лидера чемпионата. Только перед самым свистком на перерыв опасный удар со средней дистанции удался Зелиньски, но Майк Меньян без особых проблем отвёл угрозу, переместившись к нужной штанге. И во втором тайме ситуация никоим образом не изменилась. Наоборот, «Милан» развил преимущество, сделав результат сенсационным.

Активные атаки «Наполи» перекусил Тонали. Сандро отобрал мяч в центре поля и по левому краю запустил в прорыв Леау. Рафаэл на скорости подобрался к штрафной площади, раскидал финтами Ррахмани и точно пробил в дальний угол – 0:3. А тотальный раздрай в обороне «Наполи» стал ещё и плодородной почвой для Салемакерса. Алексис просто пошёл на трёх соперников и сумбурным дриблингом просочился мимо них, в завершении рейда пробив в «домик» Мерету – 0:4.

На кураже Алексис Салемакерс ещё раз проделал подобный финт. Вновь бельгиец разделался с тремя деморализованными защитниками, но на сей раз пробил в угол, а оттуда Алекс Мерет мяч вытащил. Пятого гола не случилось, но и без того победа «Милана» вышла сверхубедительной. «Наполи» первый раз в этом сезоне проиграл крупно, до этого лучшего результата против Неаполя добивался «Ливерпуль» - 2:0 в группе Лиги чемпионов. Но четыре «Наполи» ещё не получал.

И если с чемпионатом Италии всё равно всё ясно, то очень тревожный звонок прозвучал перед 1/4 финала ЛЧ, где играть как раз с «Миланом».