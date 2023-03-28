Пирло объяснил, за счёт чего «Наполи» лидирует в Серии А

Бывший игрок «Ювентуса» и «Милана» Андреа Пирло объяснил, как «Наполи» удаётся лидировать в итальянской Серии А. Напомним, отрыв команды Лучано Спаллетти от второго места составляет 19 очков.

«Наполи» в великолепной форме. Команда показывает захватывающую игру и делает даже сложные вещи лёгкими. Конечно, в этом большая заслуга Лучано Спаллетти, а также политики клуба по омоложению состава. Другие должны сделать то же самое, предоставив больше доверия молодёжи и итальянцам», – цитирует Пирло Calciomercato.

«Наполи» не побеждал в Серии А с 1990 года. В следующем туре чемпионата «партенопеи» встретятся с «Миланом».