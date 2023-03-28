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Чемпионат Италии. Серия А

Распадори восстанавливается и может сыграть против «Милана»

28 Марта 2023 • 06:59 Комментировать
Наполи
...
Милан
02.04 21:45

Хорошие вести из стана «Наполи» - Джакомо Распадори восстанавливается от последствий своей травмы и, возможно, сыграет против «Милана» в воскресенье, когда команды встретятся в рамках итальянского чемпионата. Напомним, что «Джак» (так его называют в Италии) выбыл из строя примерно полтора месяца тому назад, в матче против своего бывшего клуба «Сассуоло».

Это, как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, была первая травма в его профессиональной карьере. Напомним, что вслед за матчем в чемпионате «Милану» и «Наполи» предстоит дважды сыграть в Лиге чемпионов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Джакомо Распадори
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НАПОЛИ МИЛАН
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