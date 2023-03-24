Спаллетти: «В России мне сказали, что Хвича очень силён»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти в очередной раз оценил выступления Хвичи Кварацхелии в нынешнем сезоне. Грузинский вингер отметился 12 голами и 10 результативными передачами в этом розыгрыше Серии А.

«Когда я его увидел, у меня не было сомнений в его потенциале. В России мне сказали, что Хвича очень силён. Я сомневался в том, что Кварацхелия может играть в стартовом составе в Серии А, но игрок доказал нам, что границы футбола стали тоньше», – цитирует Спаллетти журналист Николо Скира в социальных сетях.

«Наполи» работает над тем, чтобы продлить контракт с Кварацхелией. В услугах Хвичи заинтересованы мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».