«Наполи» запланировал продление контракта с ключевым защитником

Центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ может подписать новый контракт с клубом.

Действующее соглашение 26-летнего игрока рассчитано до 2025 года. Южнокорейский футболист уже заинтересовал ряд английских топ-клубов, по слухам, планирующих воспользоваться пунктом отступных в размере 50 млн евро. Как сообщает Calciomercato, «Наполи» намерен в скором времени начать переговоры со своей звездой по новому контракту. Центрбеку предложат повышение зарплаты, а опция отступных будет пересмотрена либо удалена.

Ким Мин Джэ перебрался в «Наполи» из «Фенербахче» прошлым летом. В текущем сезоне он провёл 35 матчей за команду Лучано Спаллетти, отметившись двумя голами и одним ассистом.