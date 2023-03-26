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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» запланировал продление контракта с ключевым защитником

26 Марта 2023 • 01:17 Комментировать
Наполи
...
Милан
02.04 21:45

Центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ может подписать новый контракт с клубом.

Действующее соглашение 26-летнего игрока рассчитано до 2025 года. Южнокорейский футболист уже заинтересовал ряд английских топ-клубов, по слухам, планирующих воспользоваться пунктом отступных в размере 50 млн евро. Как сообщает Calciomercato, «Наполи» намерен в скором времени начать переговоры со своей звездой по новому контракту. Центрбеку предложат повышение зарплаты, а опция отступных будет пересмотрена либо удалена.

Ким Мин Джэ перебрался в «Наполи» из «Фенербахче» прошлым летом. В текущем сезоне он провёл 35 матчей за команду Лучано Спаллетти, отметившись двумя голами и одним ассистом.

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Наполи Ким Мин Джэ
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НАПОЛИ МИЛАН
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