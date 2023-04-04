Ваноли: «Пиоли великолепен тактически»

Бывший тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли сейчас работает у себя на родине, в Италии, он тренирует «Венецию», и, как и миллионы других итальянцев, следил за тем, как «Милан» уничтожил в воскресенье вечером «Наполи».

- Такой «Милан» я не видел уже несколько месяцев. Я бы сказал, что это заслуга «Милана», а не провал «Наполи». Пиоли великолепно проявил себя тактически. Считаю, что «Милан» выиграл матч в центре поля, - цитирует слова Ваноли pianetamilan.it.

Теперь этим командам предстоит еще два раза сыграть друг против друга, но уже в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.