Спаллетти высказался о своём будущем в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о своём будущем в клубе. Действующий контракт 64-летнего специалиста рассчитан до конца нынешнего сезона. При этом клуб имеет право воспользоваться опцией продления.

«У президента есть выбор по контракту. Меня сейчас интересует только «Наполи» и результаты «Наполи». Когда я говорил, что разговоры о контрактах приводят меня в замешательство, я говорил правду», - слова Спаллетти приводит портал Goal.

«Наполи» в этом сезоне имеет отличные шансы стать чемпионом Италии впервые с 1990 года. Неаполитанцы уверенно лидируют в Серии А, опережая второй «Лацио» на 19 очков.