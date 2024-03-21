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Тчуамени: В «Реале» рады, что попали на «Манчестер Сити»

21 Марта 2024 • 17:12 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
09.04 22:00

Хавбек мадридского «Реала» Орельен Тчуамени поделился комментарием о предстоящем матче против «Манчестер Сити».

«Реал» не может бояться соперника. Мы, наоборот, очень рады снова сыграть с «Манчестер Сити». Мы хотим отомстить им», — приводит слова француза Foot11.

Напомним, в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в двухматчевом противостоянии одолел «Реал».

В этом году команды сыграют между собой в рамках 1/4 финала. Первая игра запланирована на 9 апреля, а ответный поединок пройдет 17 апреля.

В нынешней кампании Тчуамени принял участие в 31 матче во всех турнирах, отметился двумя голами и сделал один ассист.

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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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