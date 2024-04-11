Фоден: «Гол в ворота «Реала» – один из лучших, что я когда-либо забивал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден оценил свой гол, забитый в недавнем матче четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (3:3).

Англичанин поразил ворота «сливочных» ударом из-за пределов штрафной на 66-й минуте. Точный выстрел Фодена установил на табло равенство (2:2), а затем команды забили друг другу ещё по разу.

«Один из лучших голов, что я когда-либо забивал. Это один из тех приёмов, над которыми я работаю на тренировках. Получив мяч, я подумал: «Почему бы и нет?» К счастью, всё получилось, я хорошо справился, мяч попал в верхний угол. Это невероятно приятное ощущение – забить на одном из величайших стадионов в мире», – цитирует City Zone Фодена.