«Реал» хочет закрыть крышу «Сантьяго Бернабеу» на матч с «Манчестер Сити»

Мадридский «Реал» хочет закрыть крышу своего домашнего стадиона на матчи Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Марио Кортегана.

По информации источника, боссы «Реала» спросят у УЕФА, можно ли закрыть крышу на «Сантьяго Бернабеу». Сообщается, что данное действие «сливочные» хотят выполнить ради достижения еще более громкой атмосферы на арене.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет уже завтра, 9 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по мск. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.