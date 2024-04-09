Перес адресовал игрокам «Реала» необычную просьбу накануне 1/4 финала Лиги чемпионов

Ехать в Англию, имея запас всего в один забитый мяч, нет смысла, поэтому в Мадриде нужно победить как можно крупнее. С такой просьбой перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» обратился к футболистам мадридского «Реала» президент клуба Флорентино Перес.

Как сообщает Defensa Central, руководитель не сомневается в силах своих подопечных и верит, что они смогут нанести сопернику такое поражение.

Добавим, что первый матч между командами пройдёт сегодня, 9 апреля, на «Сантьяго Бернабеу». Ответная встреча состоится 17 числа в Англии. В сезоне-2022/2023 именно «Сити» выбил «Реал» из розыгрыша на стадии полуфинала.