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Перес адресовал игрокам «Реала» необычную просьбу накануне 1/4 финала Лиги чемпионов

09 Апреля 2024 • 07:19 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
1 2.85 X 3.50 2 2.60
Через 12 ч. 38 мин.

Ехать в Англию, имея запас всего в один забитый мяч, нет смысла, поэтому в Мадриде нужно победить как можно крупнее. С такой просьбой перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» обратился к футболистам мадридского «Реала» президент клуба Флорентино Перес.

Как сообщает Defensa Central, руководитель не сомневается в силах своих подопечных и верит, что они смогут нанести сопернику такое поражение.

Добавим, что первый матч между командами пройдёт сегодня, 9 апреля, на «Сантьяго Бернабеу». Ответная встреча состоится 17 числа в Англии. В сезоне-2022/2023 именно «Сити» выбил «Реал» из розыгрыша на стадии полуфинала.

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