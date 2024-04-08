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Анчелотти рассказал, как отсутствие Уокера может повлиять на игру Винисиуса

08 Апреля 2024 • 14:33 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
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09.04 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался насчёт того, как отсутствие правого защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера может повлиять на игру нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора. Напомним, в прошлом сезоне бразильцу очень тяжело пришлось в противостоянии с англичанином.

«Обе команды имеют достаточно качественных футболистов. Нам нужно доверять нашему плану и верить в себя, чтобы выполнить его. Нам необходимо выложиться на 100% и быть эффективными», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Отметим, что Уокер сегодня не тренировался с «Манчестер Сити». Маловероятно, что англичанин сможет принять участие в завтрашней игре на «Сантьяго Бернабеу».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Сити Кайл Уокер Винисиус Жуниор ещё теги

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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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