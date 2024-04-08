Анчелотти рассказал, как отсутствие Уокера может повлиять на игру Винисиуса

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался насчёт того, как отсутствие правого защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера может повлиять на игру нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора. Напомним, в прошлом сезоне бразильцу очень тяжело пришлось в противостоянии с англичанином.

«Обе команды имеют достаточно качественных футболистов. Нам нужно доверять нашему плану и верить в себя, чтобы выполнить его. Нам необходимо выложиться на 100% и быть эффективными», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Отметим, что Уокер сегодня не тренировался с «Манчестер Сити». Маловероятно, что англичанин сможет принять участие в завтрашней игре на «Сантьяго Бернабеу».