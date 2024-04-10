Фоден – о ничьей с «Реалом»: «Лучший матч для болельщиков»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден поделился впечатлениями после матча с мадридским «Реалом», который завершился вничью (3:3).

Команда Хосепа Гвардиолы была близка к выездной победе, но Федерико Вальверде сравнял счёт на 79-й минуте. В составе «горожан» отличились Бернарду Силва, Фил Фоден и Йошко Гвардиол, забившие на 2-й, 66-й и 71-й минутах.

«Должно быть, для болельщиков это был лучший матч, который только можно увидеть. Две великие команды с атакующими игроками топ-уровня, много голов. Это то, что хотят видеть зрители.

Наш быстрый гол не изменил план, но иногда вы забиваете слишком быстро. «Реал» здорово ответил, забив дважды, но мы сохранили настрой.

Мы немного разочарованы тем, что не смогли удержать победный счёт в концовке. «Реал» забил потрясающим ударом. Но не будем на этом зацикливаться, было много положительных моментов», – цитирует BBC Фодена.