Анчелотти заявил, что «Реал» должен проходить «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о жеребьёвке четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.

Напомним, «сливочные» в двухматчевом противостоянии сразятся с «Манчестер Сити». Первая игра состоится 9 апреля на домашнем стадионе «Реала», вторая – 16 апреля в Манчестере.

- «Сити» - фаворит? Каждый считает по-своему. Я думаю, что в этой паре нет фаворита. Никакого реванша и быть не может, мы должны выходить в полуфинал. Все. Если хотите побеждать в Лиге чемпионов, вы должны побеждать лучших. Так что мы должны обыграть «Манчестер Сити», - передаёт слова итальянского специалиста Mundo Deportivo.

Отметим, что мадридцы в двух предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов встречались с «Манчестер Сити» на стадии плей-офф. Один раз прошли своего соперника, в другом противостоянии уступили.