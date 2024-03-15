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Лига чемпионов

Анчелотти заявил, что «Реал» должен проходить «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

15 Марта 2024 • 19:36 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
09.04 22:00

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о жеребьёвке четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.

Напомним, «сливочные» в двухматчевом противостоянии сразятся с «Манчестер Сити». Первая игра состоится 9 апреля на домашнем стадионе «Реала», вторая – 16 апреля в Манчестере.

- «Сити» - фаворит? Каждый считает по-своему. Я думаю, что в этой паре нет фаворита. Никакого реванша и быть не может, мы должны выходить в полуфинал. Все. Если хотите побеждать в Лиге чемпионов, вы должны побеждать лучших. Так что мы должны обыграть «Манчестер Сити», - передаёт слова итальянского специалиста Mundo Deportivo.

Отметим, что мадридцы в двух предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов встречались с «Манчестер Сити» на стадии плей-офф. Один раз прошли своего соперника, в другом противостоянии уступили.

 


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Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Сити ещё теги

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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
15 Марта 2024 в 20:25
конечно должны, то же мне - соперник
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