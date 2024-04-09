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Мостовой спрогнозировал точный счёт в матче «Реал» - «Манчестер Сити» эксклюзив

09 Апреля 2024 • 15:27 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
1 2.85 X 3.50 2 2.60
Через 4 ч. 44 мин.

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Реалом» и «Манчестер Сити».

«Тут предпочтения люди будут отдавать только исходя из своих личных симпатий к какой-то команде. Фаворита в этом матче нет просто. У каждой из команд есть свои козыри. У «Сити» очень сильный контроль мяча, и они будут пытаться это сделать и в этом матче. А «Реалу» как раз такая тактика подходит. То есть если так посмотреть, то им удобно будет играть вторым номером. У них есть реактивные форварды. Винисиус, Беллингем и Родриго в любой момент могут убежать и сделать гол.

Я думаю, что где-то 1:1 будет. В нули на табло мне мало верится. Но и очень много голов тоже ждать не нужно, думаю. Голов на выезде нет, поэтому смысла прям бежать нет сейчас. Так что, думаю, голы будут в силу уровня команд, но этих голов будет не много», - сказал Мостовой.

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