Анчелотти: «Год назад нам не хватило смелости, когда мы проиграли «Манчестер Сити» 0:4»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти вспомнил болезненное поражение от «Манчестер Сити» в ответном полуфинале прошлогоднего розыгрыше Лиги чемпионов. Напомним, «горожане» разгромили «королевский клуб» у себя дома со счётом 4:0. Первая игра на «Сантьяго Бернабеу» завершилась вничью. 1:1.

«Год назад нам не хватило смелости, когда мы проиграли «Манчестер Сити» 0:4. В техническом и в футбольном плане мы были недостаточно хороши. Мы пытались искать разные варианты, но у нас ничего не получалось. В этот раз мы постараемся всё изменить», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.