Анчелотти не стал скрывать, что нервничает перед матчем с «Манчестер Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не стал скрывать, что нервничает перед завтрашним матчем с «Манчестер Сити», который состоится на «Сантьяго Бернабеу» в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Не стану скрывать, что я действительно нервничаю перед матчем. Причина этому довольно проста – когда ты проигрываешь, ты страдаешь, а когда выигрываешь – испытываешь радость. Это является частью моей работы, поэтому я привык к таким вещам», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, у Карло есть контракт с «Реалом» до лета 2026 года. В прошлом сезоне «сливочные» проиграли «Манчестер Сити» 1:5 по сумме двух встреч, но руководство не стало увольнять Анчелотти.