Рюдигер: «Был удивлён тем, каким игроком оказался Беллингем»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер признался, что был удивлён игрой полузащитника Джуда Беллингема, который летом перебрался на «Сантьяго Бернабеу» за 103 миллиона евро из дортмундской «Боруссии».

«Сначала я был немного удивлен, потому что не так хорошо его знал. Но Джуд является невероятной личностью, он не выглядит на 20 лет. Я уверен, что Беллингем будет лидером, потому что для своего возраста он очень зрелый», – сказал Рюдигер на пресс-конференции.

Беллингем имеет в активе 16 голов в чемпионате Испании, что делает его одним из трёх лучших бомбардиров турнира. Летом на Джуда претендовал «Манчестер Сити», против которого «Реал» завтра сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.