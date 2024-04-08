Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Рюдигер: «Был удивлён тем, каким игроком оказался Беллингем»

08 Апреля 2024 • 14:16 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
1 2.95 X 3.50 2 2.45
09.04 22:00

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер признался, что был удивлён игрой полузащитника Джуда Беллингема, который летом перебрался на «Сантьяго Бернабеу» за 103 миллиона евро из дортмундской «Боруссии».

«Сначала я был немного удивлен, потому что не так хорошо его знал. Но Джуд является невероятной личностью, он не выглядит на 20 лет. Я уверен, что Беллингем будет лидером, потому что для своего возраста он очень зрелый», – сказал Рюдигер на пресс-конференции.

Беллингем имеет в активе 16 голов в чемпионате Испании, что делает его одним из трёх лучших бомбардиров турнира. Летом на Джуда претендовал «Манчестер Сити», против которого «Реал» завтра сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Антонио Рюдигер Джуд Беллингем ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Апреля
15:27
Рюдигер: «Анчелотти не должен извиняться за то, что оставил меня на скамейке в матче на «Этихаде»
14:42
Анчелотти не стал скрывать, что нервничает перед матчем с «Манчестер Сити»
14:37
Анчелотти: «Год назад нам не хватило смелости, когда мы проиграли «Манчестер Сити» 0:4»
14:33
Анчелотти рассказал, как отсутствие Уокера может повлиять на игру Винисиуса
14:28
Анчелотти ответил, переживает ли, что 4 игрока могут пропустить ответный матч с «Манчестер Сити»
14:16
Рюдигер: «Был удивлён тем, каким игроком оказался Беллингем»
14:12
Рюдигер: «Начо или Тчуамени? Центр обороны будет определять тренер»
14:06
Рюдигер: «Я бы не назвал Холанна своим самым сложным соперником»
14:04
Три игрока «Манчестер Сити» не тренировались перед матчем с «Реалом»
11:04
Гвардиола не исключил, что в первом матче с «Реалом» на воротах будет стоять Ортега
10:47
Родриго сообщил «Реалу» о своём решении по поводу будущего
09:53
Начо сомневается, стоит ли ему продлевать контракт с «Реалом» 1
09:41
Рико Льюис: «Матч с «Реалом» будет очень зрелищным, учитывая историю противостояний»
04:58
Анчелотти ещё не решил, кто сыграет в центре защиты «Реала» в матче с «Манчестер Сити»
07 Апреля
23:36
Прогноз на точный счёт матча Реал – Манчестер Сити Лиги чемпионов – 9 апреля 2024
23:32
Рюдигер: «Уважаю все клубы, в которых играл раньше, но их нельзя сравнивать с «Реалом»
23:02
Рюдигер поделился ожиданиями от дуэли с Холанном
06 Апреля
00:43
Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити»
05 Апреля
00:06
Кроос ответил, будет ли для «Реала» плюсом девятидневный отдых перед игрой с «Манчестер Сити»
04 Апреля
15:05
В «Манчестер Сити» надеются, что Уокер сыграет с «Реалом»
03 Апреля
23:19
Мостовой назвал фаворита в матче «Реал» — «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
01:46
Гвардиола: «Врач сказал, что Уокер не сможет сыграть с «Реалом»
02 Апреля
11:01
Педри назвал команды, которые встретятся в финале Лиги чемпионов
01 Апреля
22:58
Гвардиола ноет, Анчелотти счастлив: Почему «Реал» получил преимущество над «Манчестер Сити» 1
14:51
Родриго: «Наступил ключевой момент сезона, команда нуждается во мне»
14:15
Анчелотти рассказал, смог ли Вальверде избежать травмы
11:14
«Он выглядел не очень свежим» – Анчелотти оценил игру Беллингема против «Атлетика» Бильбао
11:04
Начо или Тчуамени? Анчелотти ответил, кто выйдет в стартовом составе против «Манчестер Сити»
24 Марта
21:34
Винисиус заявил, что Уокер – лучший защитник из всех, против кого он играл
21 Марта
17:12
Тчуамени: В «Реале» рады, что попали на «Манчестер Сити» 1
16 Марта
21:45
Карвахаль: «Мы хотели встретиться с «Манчестер Сити»
06:11
​Деменко назвал самую равную пару в четвертьфинале Лиги чемпионов
02:37
Гвардиола оценил игру Беллингема в «Реале»
02:18
Гвардиола: «Встреча с «Реалом» – всегда самое трудное испытание»
15 Марта
19:36
Анчелотти заявил, что «Реал» должен проходить «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Пять футболистов «Баварии» не сыграют с «Арсеналом» - названы все имена Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити» «Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта Суперкомпьютер предсказал чемпиона АПЛ - «Манчестер Сити» на третьем месте Мбаппе сделал заявление перед матчем с «Барселоной» Гюндоган ответил, готов ли возглавить «Барселону» вместо Хави Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» Теперь «Манчестер Юнайтед» устроил обмен ударами с «Ливерпулем», убрав Клоппа с вершины АПЛ «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» «Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду
Спортивные новости
Крикунов рассказал, кто в этом сезоне выиграет Кубок Гагарина Крикунов: «Овечкин — симбиоз таланта от рождения и трудолюбия» Крикунов — о Фёдорове: «У него был высокий уровень понимания игры» «Металлург» вырвал победу над «Автомобилистом» в овертайме Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Апреля
15:32 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Реала» Родриго объяснил, почему не перешёл в «Ливерпуль»
15:27 · Испания. Ла Лига
Рюдигер: «Анчелотти не должен извиняться за то, что оставил меня на скамейке в матче на «Этихаде»
14:42 · Испания. Ла Лига
Анчелотти не стал скрывать, что нервничает перед матчем с «Манчестер Сити»
14:38 · Италия. Серия А
«Рома» ведёт переговоры с экс-тренером «Реала»
14:37 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти: «Год назад нам не хватило смелости, когда мы проиграли «Манчестер Сити» 0:4»
14:33 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти рассказал, как отсутствие Уокера может повлиять на игру Винисиуса
14:30 · Англия. Премьер-лига
Фати может перейти из «Барселоны» в другой клуб Ла Лиги – идут переговоры
14:28 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил, переживает ли, что 4 игрока могут пропустить ответный матч с «Манчестер Сити»
14:16 · Испания. Ла Лига
Рюдигер: «Был удивлён тем, каким игроком оказался Беллингем»
14:12 · Испания. Ла Лига
Рюдигер: «Начо или Тчуамени? Центр обороны будет определять тренер»
14:06 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер: «Я бы не назвал Холанна своим самым сложным соперником»
12:09 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» нацелился на защитника «Атлетико»
10:54 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Ривер Плейта» интересен четырём европейским топ-клубам
10:47 · Испания. Ла Лига
Родриго сообщил «Реалу» о своём решении по поводу будущего
10:41 · Испания. Ла Лига
Винисиус принял важное решение на фоне интереса других топ-клубов
Все новости
Рекомендуем