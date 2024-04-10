Анчелотти подтвердил, что Милитао сыграет в ответном матче с «Манчестер Сити»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти готов бросить в бой Эдера Милитао в ответном матче против «Манчестер Сити».

Недавно залечивший травму центральный защитник остался на скамейке запасных в первой игре с «горожанами», которая прошла в Мадриде и завершилась ничьей – 3:3. По словам Анчелотти, бразилец выйдет на поле в ответной игре в следующую среду.

«Дисквалификация Тчуамени? Это не проблема, ведь у нас есть Милитао», – заявил в послематчевом интервью итальянский тренер.

Напомним, Эдер Милитао выбыл из строя в августе из-за разрыва крестообразной связки. 31 марта центрбек вернулся на поле, выйдя на замену на последних минутах матча Ла Лиги против «Атлетика» Бильбао.