«Реал» перевернул игру за две минуты, забив «Манчестер Сити» дважды

Мадридский «Реал» оформил сразу два ответных гола в ворота «Манчестер Сити» в очном поединке на «Сантьяго Бернабеу» за крошечное время – две минуты. Напомним, что команды проводят свой первый матч четвертьфинала.

На первых минутах счёт открыл Бернарду Силва. Однако на 12-й минуте сначала Рубен Диаш оформил автогол в ворота своей команды, а на 14-й минуте форвард «Реала» Родриго смог оторваться от Мануэля Аканджи и поразить ворота Штефана Ортеги – 2:1.

Текстовая трансляция поединка в Мадриде доступна на нашем портале. Впереди «сливочные», 2:1. Ответная игра команд состоится на следующей неделе в Манчестере.