Кроос, Винисиус и Беллингем – в старте «Реала» на битву с «Манчестер Сити»

Мадридский «Реал» объявил свой состав на вечернюю битву в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити». Команды напомним, сыграют свой первый матч пары, а ответный пройдёт через неделю. Выглядит он следующим образом:

Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Менди, Вальверде, Камавинга, Кроос, Винисиус, Беллингем, Родриго.

Напомним, что «Реал», в отличие от «Манчестер Сити», играл свой последний матч на данный момент порядка 10 дней назад – против «Атлетика» в чемпионате Испании (2:0). «Сити» же играет регулярно и только на прошлой неделе провёл два матча в АПЛ.

Текстовая трансляция битвы в Мадриде будет доступна на нашем портале.