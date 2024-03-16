Гвардиола оценил игру Беллингема в «Реале»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об успехах полузащитника Джуда Беллингема в составе мадридского «Реала».

Английский футболист пополнил ряды «сливочных» летом прошлого года, перебравшись из дортмундской «Боруссии». В Испании хавбек раскрылся по-новому: он стал играть ближе к атаке и регулярно отмечаться забитыми голами.

«Влияние Беллингема просто огромно. Нынешний «Реал» – совершенно другая команда, если сравнивать с прошлым сезоном. Его вклад очевиден», – приводит BeanymanSports комментарии Гвардиолы.

В активе Джуда Беллингема 20 забитых голов и девять ассистов в 31 матче нынешнего сезона за «Реал».

«Манчестер Сити» сыграет против «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Встречи пройдут в апреле.