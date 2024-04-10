Гвардиола: «Фоден разозлился на меня из-за замены»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение заменить Фила Фодена в матче с мадридским «Реалом» (3:3).

Английский полузащитник отметился забитым голом на 66-й минуте, а на 87-й покинул поле из-за травмы – единственная замена, которую провернул Гвардиола за весь матч. По словам самого тренера, игрок хотел доиграть матч и был расстроен его решением.

«Фоден получил ушиб. Он разозлился на меня из-за замены, но сегодня он забил фантастический гол», – заявил в интервью TNT Sports Гвардиола.

На счету Фила Фодена 22 забитых мяча и десять ассистов в 45 матчах нынешнего сезона.

Ответный матч «Манчестер Сити» против «Реала» пройдёт 17 апреля.