«Реал» впервые за год пропустил три гола на своём поле

Мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» выдают голевое шоу в первом матче противостояния четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Горожане» вели со счётом 2:1 к перерыву, но на 66-й и 71-й минуте гости вышли вперёд благодаря точным ударам Фила Фодена и Йошко Гвардиола. Как сообщает Relevo, «Реал» пропустил трижды в домашнем матче впервые за год. Предыдущий такой случай датирован 8 апреля 2023 года, когда «сливочные» уступили в родных стенах «Вильярреалу» (2:3).

«Реал» сравнял счёт спустя всего восемь минут после третьего гола «Манчестер Сити» – забил Федерико Вальверде. Следить за событиями концовки сверхрезультативной битвы можно на сайте LiveResult в формате текстовой трансляции.