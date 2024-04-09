Анчелотти против Гвардиолы: В каких составах сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» сразится на своём поле с «Манчестер Сити». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет примерные составы на эту встречу.

«Реал»: Лунин, Менди, Тчуамени, Рюдигер, Карвахаль, Камавинга, Кроос, Вальверде, Беллингем, Винисиус, Родриго.

«Манчестер Сити»: Ортега, Стоунс, Диаш, Аканджи, Фоден, Ковачич, Родри, Силва, Альварес, де Брёйне, Холанн.

Для Карло Анчелотти из-за травм крестообразных связок недоступны Тибо Куртуа и Давид Алаба. Зато восстановился после аналогичного повреждения Эдер Милитао.

В составе «Манчестер Сити» перед вылетом в Мадрид не тренировались защитники Кайл Уокер, Натан Аке и Йошко Гвардиол. Вратарь Эдерсон оправился от травмы, но не факт, что вернётся в старт.

Мадридский «Реал» предыдущий матч в рамках всех турниров провёл 31 марта, обыграв «Атлетик» из Бильбао в чемпионате Испании со счётом 2:0. А «Манчестер Сити» успел дважды сыграть уже в новом месяце. «Небесно-голубые» победили в Английской премьер-лиги 3 апреля «Астон Виллу» (4:1) и 6 апреля «Кристал Пэлас» (4:2).

Матч между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» на «Сантьяго Бернабеу» начнётся сегодня, 9 апреля, в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Кирилл Иванцов