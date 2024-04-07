Рюдигер поделился ожиданиями от дуэли с Холанном

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер попробует остановить нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна в предстоящем матче.

9 апреля «сливочные» примут «горожан» в родных стенах в поединке четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Я с нетерпением жду дуэли с Холанном. Я всегда мечтал о таких матчах, быть их частью – нечто невероятное.

Холанн – отличный нападающий, но в «Манчестер Сити» есть много других талантливых игроков. Очень жду эту игру, хотя для меня важен каждый матч», – цитирует Madrid Xtra Рюдигера.

В прошлом году «Реал» уступил «Манчестер Сити» в полуфинале, проиграв с общим счётом 1:5 (1:1 и 0:4).