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Лига чемпионов

Гвардиола: «Врач сказал, что Уокер не сможет сыграть с «Реалом»

03 Апреля 2024 • 01:46 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
09.04 22:00

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что вряд ли сможет рассчитывать на Кайла Уокера в матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

33-летний защитник получил травму в мартовском товарищеском матче сборной Англии против Бразилии. Важный для «горожан» игрок уже пропустил недавнюю встречу Премьер-лиги с «Арсеналом», а также, по словам самого Гвардиолы, не успеет восстановиться к первому матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Сможет ли Уокер сыграть с «Реалом»? Врач сказал, что нет. Но Кайл есть Кайл, у него особая генетика. Врач утверждает, что всё довольно серьёзно, но это Кайл», – цитирует Madrid Xtra испанского тренера.

Встреча «Реал» – «Манчестер Сити» состоится 9 апреля в Мадриде. Ответная игра пройдёт 17 апреля.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кайл Уокер ещё теги

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