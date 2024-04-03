Гвардиола: «Врач сказал, что Уокер не сможет сыграть с «Реалом»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что вряд ли сможет рассчитывать на Кайла Уокера в матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

33-летний защитник получил травму в мартовском товарищеском матче сборной Англии против Бразилии. Важный для «горожан» игрок уже пропустил недавнюю встречу Премьер-лиги с «Арсеналом», а также, по словам самого Гвардиолы, не успеет восстановиться к первому матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Сможет ли Уокер сыграть с «Реалом»? Врач сказал, что нет. Но Кайл есть Кайл, у него особая генетика. Врач утверждает, что всё довольно серьёзно, но это Кайл», – цитирует Madrid Xtra испанского тренера.

Встреча «Реал» – «Манчестер Сити» состоится 9 апреля в Мадриде. Ответная игра пройдёт 17 апреля.