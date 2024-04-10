Шмурнов: «В матче «Реал» - «Манчестер Сити» было много чертовщины»

Футбольный комментатор и блогер Александр Шмурнов высказался о минувших четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов.

Напомним, 9 апреля «Арсенал» не проиграл на своем поле «Баварии» (2:2), а «Реал» не уступил дома «Манчестер Сити» (3:3).

— Матчи, конечно, были сумасшедшие, но они были разными. Вот какой-то чертовщины было больше в матче «Реал» - «Манчестер Сити», а «Арсенал» - «Бавария» мне запомнился больше как футбольный матч, — сказал Шмурнов на видео в своем телеграм-канале.

Ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом», а также между «Манчестер Сити» и «Реалом» пройдут 17 апреля. Начало обеих встреч запланировано на 22:00 по московскому времени.