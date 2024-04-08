Рюдигер: «Анчелотти не должен извиняться за то, что оставил меня на скамейке в матче на «Этихаде»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер вспомнил, как год назад Карло Анчелотти оставил его на скамейке запасных в ответном матче с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. Отметим, что в первой игре Рюдигер хорошо сыграл и помог своей команде добыть ничью 1:1. Без Антонио «Реал» проиграл 0:4 в ответной встрече.

«Анчелотти не должен извиняться за то, что оставил меня на скамейке в матче на «Этихаде». У него были свои идеи, поэтому я уважаю его решения, хоть одно из них мне и не понравилось», – сказал Рюдигер на пресс-конференции.

Завтра Антонио точно выйдет в стартовом составе на матч с «Манчестер Сити», только если не получит травму до стартового свистка.