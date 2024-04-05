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Кроос ответил, будет ли для «Реала» плюсом девятидневный отдых перед игрой с «Манчестер Сити»

05 Апреля 2024 • 00:06 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
09.04 22:00

Хавбек «Реала» Тони Кроос перед первым четвертьфинальном матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» дал свой комментарий о загруженности графиков двух команд.

- Мы не привыкли не играть девять дней. Но я рад этому. Это никак не скажется на нас, но не могу сказать, будет ли это плюсом для «Реала», ведь мы привыкли к матчам каждую неделю, - цитирует немецкого полузащитника Mundo Deportivo.

Напомним, «Реал» 31 марта на своем поле обыграл «Атлетик» в рамках испанской Ла Лиги со счётом 2:0. До 9 апреля, когда состоится матч с «Манчестер Сити», «Реал» не проведёт ни одной игры. Англичане за три дня до матча сыграют с «Кристал Пэлас».


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