Вальверде: «Ничья с «Манчестер Сити» ощущается как поражение»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде недоволен исходом первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:3).

Гости открыли счёт уже на второй минуте, но «сливочные» выиграли первый тайм благодаря голам на 12-й и 14-й минутах. По ходу второй половины «горожане» снова вышли вперёд, и спасительным для «Реала» стал гол Федерико Вальверде, забитый на 79-й минуте.

Впрочем, такой результата не устроил уругвайца: «Как и в прошлом году, эта ничья ощущается как поражение. Мы помним, что тогда произошло в гостевом матче, и должны использовать это как мотивацию», – приводит Madrid Zone слова хавбека.

Напомним, прошлогоднее противостояние «Реала» с «Манчестер Сити» также началось с ничьей в Мадриде (1:1). В ответной домашней встрече команда Хосепа Гвардиолы не оставила оппонентам шансов – 4:0.