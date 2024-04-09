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Тарханов рассказал, почему будет болеть за «Манчестер Сити»

09 Апреля 2024 • 18:37 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
1 2.85 X 3.50 2 2.60
Через 2 ч. 53 мин.

Вечером вторника в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала состоится первый очный матч «Реала» и «Манчестер Сити». Российский тренер Александр Тарханов поделился своими мыслями об этом топовом противостоянии.

«Нравятся в этом сезоне оба клуба. Но болеть я буду за «Сити». Показывают тот футбол, который у меня в голове. Но по составу и уровню игры сейчас выглядят сильно испанцы», - говорит Тарханов с Vprognoze.ru.

Напомним, что ответная игра состоится через неделю, 17 апреля в Манчестере.

Следить за ходом битвы можно будет на нашем портале в формате текстовой поминутной трансляции.

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