Тарханов рассказал, почему будет болеть за «Манчестер Сити»

Вечером вторника в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала состоится первый очный матч «Реала» и «Манчестер Сити». Российский тренер Александр Тарханов поделился своими мыслями об этом топовом противостоянии.

«Нравятся в этом сезоне оба клуба. Но болеть я буду за «Сити». Показывают тот футбол, который у меня в голове. Но по составу и уровню игры сейчас выглядят сильно испанцы», - говорит Тарханов с Vprognoze.ru.

Напомним, что ответная игра состоится через неделю, 17 апреля в Манчестере.

Следить за ходом битвы можно будет на нашем портале в формате текстовой поминутной трансляции.