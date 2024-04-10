«Реал» не проигрывает дома в 27 матчах подряд – лучшая серия с 2013 года

Мадридский «Реал» продлил череду матчей без поражений в родных стенах.

Серию мог прервать «Манчестер Сити», однако команда Карло Анчелотти смогли уйти от поражения во встрече 1/4 финала Лиги чемпионов благодаря голу Федерико Вальверде на 79-й минуте (3:3). Таким образом, «Реал» не проигрывает на своём поле уже в 27 матчах во всех турнирах кряду (21 победа и шесть ничьих). По данным Opta, это самая продолжительная беспроигрышная серия «сливочных» в домашних поединках с 2013 года (40 матчей).

Ответная встреча «Манчестер Сити» с «Реалом» состоится на поле «горожан» 17 апреля. Следующий домашний матч «Реала» пройдёт 21 апреля – соперником будет «Барселона».