«Хочу следовать его примеру»: Бастони оценил игру Рюдигера против Холанна

Центральный защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони был впечатлён тем, как Антонио Рюдигер обезвредил Эрлинга Холанна.

Мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» забили друг другу по три мяча в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, однако Холанн голами не отметился. Как принято считать, главным виновником не самого яркого перформанса норвежца стал Рюдигер, часто действовавший против форварда персонально.

«Я продолжаю учиться, хочу стать лучше. Я уделял много внимания оборонительному аспекту своей игры, и в этом сезоне, как мне кажется, я стал играть более зрело. Я наблюдал за тем, как Рюдигер защищался против Холанна. Хочу следовать примеру Антонио», – сказал в интервью La Gazzetta dello Sport 25-летний Бастони.