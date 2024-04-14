Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Хочу следовать его примеру»: Бастони оценил игру Рюдигера против Холанна

14 Апреля 2024 • 02:58 Комментировать
Реал Мадрид
3:3
Манчестер Сити

Центральный защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони был впечатлён тем, как Антонио Рюдигер обезвредил Эрлинга Холанна.

Мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» забили друг другу по три мяча в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, однако Холанн голами не отметился. Как принято считать, главным виновником не самого яркого перформанса норвежца стал Рюдигер, часто действовавший против форварда персонально.

«Я продолжаю учиться, хочу стать лучше. Я уделял много внимания оборонительному аспекту своей игры, и в этом сезоне, как мне кажется, я стал играть более зрело. Я наблюдал за тем, как Рюдигер защищался против Холанна. Хочу следовать примеру Антонио», – сказал в интервью La Gazzetta dello Sport 25-летний Бастони.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Манчестер Сити Антонио Рюдигер Алессандро Бастони Эрлинг Холанн ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 14 Апреля
02:58
«Хочу следовать его примеру»: Бастони оценил игру Рюдигера против Холанна
12 Апреля
15:03
Анчелотти оценил состояние «Реала» после матча с «Манчестер Сити»
11 Апреля
19:21
Ван дер Ваарт раскритиковал игру Холанна в матче с «Реалом»
01:12
Фоден: «Гол в ворота «Реала» – один из лучших, что я когда-либо забивал»
10 Апреля
23:58
«Боруссия» – единственная команда, забившая меньше двух голов в первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов
15:16
Шмурнов: «В матче «Реал» - «Манчестер Сити» было много чертовщины»
14:21
Названы три худших домашних матча «Реала» по владению мячом в Лиге Чемпионов
14:10
«Манчестер Сити» повторил достижение «Спартака» в Лиге чемпионов
10:59
Сёмин подвёл итоги матча «Реал» - «Манчестер Сити»
03:37
«Реал» не проигрывает дома в 27 матчах подряд – лучшая серия с 2013 года
03:27
«Реал» – самый неудобный соперник для Холанна в Лиге чемпионов
02:51
Фоден – о ничьей с «Реалом»: «Лучший матч для болельщиков» 1
01:57
Фоден признан лучшим игроком матча «Реал» – «Манчестер Сити»
01:38
Кроос – о ничьей с «Манчестер Сити»: «Мы заслуживали большего»
01:30
Гвардиола: «Фоден разозлился на меня из-за замены»
01:15
Денис Попов – об игре «Реала» с «Манчестер Сити»: «Один из лучших матчей вообще за время Лиги чемпионов»
01:11
Гвардиола высказался о ничьей 3:3 с «Реалом»
01:01
Анчелотти подтвердил, что Милитао сыграет в ответном матче с «Манчестер Сити»
00:44
Гвардиол – о ничьей с «Реалом»: «Мы довольны результатом»
00:27
Анчелотти: «Мы хотели удивить «Манчестер Сити» – нам это удалось» 2
00:20
Вальверде: «Ничья с «Манчестер Сити» ощущается как поражение» 1
00:11
Родри не проигрывает с «Манчестер Сити» уже 429 дней – «Реал» не смог прервать серию
00:02
Винисиус вышел на третье место по ассистам в Лиге чемпионов с сезона-2018/19
09 Апреля
23:54
Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» 46
23:54
Фоден получил травму в матче против «Реала»
23:48
«Реал» впервые за год пропустил три гола на своём поле
23:41
Фоден – лучший среди игроков Премьер-лиги по голам из-за пределов штрафной в текущем сезоне
23:07
«Реал» установил рекорд Лиги чемпионов в матче против «Манчестер Сити»
22:37
«Реал» забивает в 34 кряду домашних матчах плей-офф Лиги чемпионов – рекорд
22:31
«Реал» и «Манчестер Сити» забили друг другу трижды за первые 14 минут – в плей-офф подобное случалось только однажды
22:23
«Реал» перевернул игру за две минуты, забив «Манчестер Сити» дважды
22:16
«Реал» пропустил свой второй самый быстрый гол на «Сантьяго Бернабеу» в Лиге чемпионов
22:08
Тчуамени не поможет «Реалу» в ответном матче против «Манчестер Сити»
22:03
Анчелотти – о двухсотом матче в Лиге чемпионов: «200 матчей тревоги и страданий»
21:59
«Рвота, ему плохо»: Гвардиола объяснил отсутствие де Брёйне в старте
21:30
«Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 37
21:26
Де Брёйне внезапно оказался на скамейке, в прошлой игре у него был дубль
20:53
«Манчестер Сити» огласил состав на игру с «Реалом»: Ортега в воротах, Холанн – в атаке
20:46
Кроос, Винисиус и Беллингем – в старте «Реала» на битву с «Манчестер Сити»
20:15
Составлена сборная самых дорогих игроков из Лиги чемпионов 1
19:26
УЕФА объявил цены билетов на финал Лиги чемпионов
18:37
Тарханов рассказал, почему будет болеть за «Манчестер Сити»
15:27
Мостовой спрогнозировал точный счёт в матче «Реал» - «Манчестер Сити»
15:07
УЕФА отреагировал на угрозы терактов на матчах Лиги чемпионов
14:00
Хоселу рассказал о планах на будущее
13:13
Актуальная ставка и прогноз на матч Реал — Манчестер Сити Лиги чемпионов — 9 апреля 2024
12:51
Прогноз и ставка от Константина Генича на матч Реал – Манчестер Сити Лиги чемпионов – 9 апреля 2024
12:44
Сане высказался о работе с Артетой в «Манчестер Сити»
12:43
Прогноз и ставка от Александра Неценко на матч Реал – Манчестер Сити Лиги чемпионов – 9 апреля 2024
12:32
Мостовой: «Буду болеть за «Реал» в матче с «Манчестер Сити»
11:33
«Барселоне» не понравился призыв Фелиша подписать Силву 1
11:30
Прогноз и ставка от Романа Гутцайта на матч Реал – Манчестер Сити Лиги чемпионов – 9 апреля 2024
09:51
Тчуамени и Камавинга выйдут в старте у «Реала» на матч с «Манчестер Сити»
09:46
Хоселу: «Беллингем тронул сердца всех своих партнёров, он особенный»
09:40
Гвардиола: «Уокер лучше всех мог контролировать Винисиуса, нам нужно найти решение»
09:30
Анчелотти против Гвардиолы: В каких составах сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»
07:19
Перес адресовал игрокам «Реала» необычную просьбу накануне 1/4 финала Лиги чемпионов
02:09
Реал - Манчестер Сити: где смотреть прямую трансляцию онлайн
08 Апреля
23:06
Гвардиола назвал одно преимущество «Манчестер Сити» над «Реалом»
19:20
«Реал» хочет закрыть крышу «Сантьяго Бернабеу» на матч с «Манчестер Сити» 3
19:13
Бесплатный прогноз и ставка на матч Реал — Манчестер Сити Лиги чемпионов — 9 апреля 2024
15:53
Три игрока «Манчестер Сити» не полетят в Мадрид на матч с «Реалом»
15:27
Рюдигер: «Анчелотти не должен извиняться за то, что оставил меня на скамейке в матче на «Этихаде»
14:42
Анчелотти не стал скрывать, что нервничает перед матчем с «Манчестер Сити»
14:37
Анчелотти: «Год назад нам не хватило смелости, когда мы проиграли «Манчестер Сити» 0:4»
14:33
Анчелотти рассказал, как отсутствие Уокера может повлиять на игру Винисиуса
14:28
Анчелотти ответил, переживает ли, что 4 игрока могут пропустить ответный матч с «Манчестер Сити»
14:16
Рюдигер: «Был удивлён тем, каким игроком оказался Беллингем»
14:12
Рюдигер: «Начо или Тчуамени? Центр обороны будет определять тренер»
14:06
Рюдигер: «Я бы не назвал Холанна своим самым сложным соперником»
14:04
Три игрока «Манчестер Сити» не тренировались перед матчем с «Реалом»
11:04
Гвардиола не исключил, что в первом матче с «Реалом» на воротах будет стоять Ортега
10:47
Родриго сообщил «Реалу» о своём решении по поводу будущего
10:41
Винисиус принял важное решение на фоне интереса других топ-клубов
09:53
Начо сомневается, стоит ли ему продлевать контракт с «Реалом» 1
09:41
Рико Льюис: «Матч с «Реалом» будет очень зрелищным, учитывая историю противостояний»
04:58
Анчелотти ещё не решил, кто сыграет в центре защиты «Реала» в матче с «Манчестер Сити»
07 Апреля
23:36
Прогноз на точный счёт матча Реал – Манчестер Сити Лиги чемпионов – 9 апреля 2024
23:32
Рюдигер: «Уважаю все клубы, в которых играл раньше, но их нельзя сравнивать с «Реалом»
23:02
Рюдигер поделился ожиданиями от дуэли с Холанном
06 Апреля
00:43
Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити»
05 Апреля
00:06
Кроос ответил, будет ли для «Реала» плюсом девятидневный отдых перед игрой с «Манчестер Сити»
04 Апреля
15:05
В «Манчестер Сити» надеются, что Уокер сыграет с «Реалом»
03 Апреля
23:19
Мостовой назвал фаворита в матче «Реал» — «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
01:46
Гвардиола: «Врач сказал, что Уокер не сможет сыграть с «Реалом»
02 Апреля
11:01
Педри назвал команды, которые встретятся в финале Лиги чемпионов
01 Апреля
22:58
Гвардиола ноет, Анчелотти счастлив: Почему «Реал» получил преимущество над «Манчестер Сити» 1
14:51
Родриго: «Наступил ключевой момент сезона, команда нуждается во мне»
14:15
Анчелотти рассказал, смог ли Вальверде избежать травмы
11:14
«Он выглядел не очень свежим» – Анчелотти оценил игру Беллингема против «Атлетика» Бильбао
11:04
Начо или Тчуамени? Анчелотти ответил, кто выйдет в стартовом составе против «Манчестер Сити»
24 Марта
21:34
Винисиус заявил, что Уокер – лучший защитник из всех, против кого он играл
21 Марта
17:12
Тчуамени: В «Реале» рады, что попали на «Манчестер Сити» 1
16 Марта
21:45
Карвахаль: «Мы хотели встретиться с «Манчестер Сити»
06:11
​Деменко назвал самую равную пару в четвертьфинале Лиги чемпионов
02:37
Гвардиола оценил игру Беллингема в «Реале»
02:18
Гвардиола: «Встреча с «Реалом» – всегда самое трудное испытание»
15 Марта
19:36
Анчелотти заявил, что «Реал» должен проходить «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Куртуа высказал мнение об ошибке Лунина в матче с «Манчестер Сити» Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина Дюгарри обратился к Мбаппе: «Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов, твоё отношение – абсолютный позор» Агуэро назвал своего любимого игрока - это не Месси Де Брёйне определил причину своего отравления перед матчем с «Реалом» Стала известна реакция Мбаппе на поражение от «Барселоны» Три игрока «Барселоны» могут пропустить «эль класико» Клопп дал обещание после поражения «Ливерпуля» 0:3 Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании «Манчестер Юнайтед» предложил 90 миллионов за полузащитника «Барселоны»
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
Спортивные новости
«Автомобилист» выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России сравнил успехи Кучерова и Овечкина Кожевников ответил на вопрос о лучшем российском хоккеисте в НХЛ Кожевников высказался о финале Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России рассказал, на что тренерам «Локомотива» надо обратить внимание перед финалом Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Болонья Болонья
Монца Монца
0
0
1.55 4.10 6.70
Видео
14.04.24 в 13:30
Наполи Наполи
Фрозиноне Фрозиноне
1.30 5.40 8.40
Видео
14.04.24 в 16:00
Сассуоло Сассуоло
Милан Милан
4.70 4.30 1.60
Видео
14.04.24 в 19:00
Удинезе Удинезе
Рома Рома
3.70 3.55 1.94
Видео
14.04.24 в 21:45
Интер Милан Интер Милан
Кальяри Кальяри
1.17 7.20 13.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Апреля
03:22 · Англия. Премьер-лига
Рабио интересен двум топ-клубам и представителям Саудовской Аравии
02:58 · Италия. Серия А
«Хочу следовать его примеру»: Бастони оценил игру Рюдигера против Холанна
02:53 · Италия. Серия А
Бывший игрок «Лацио»: «Если Конте придёт в «Милан», то Леау уйдёт»
02:17 · Италия. Серия А
​Итальянский журналист: «Если Леау не играет, то и «Милан» не играет»
01:08 · Италия. Серия А
​Орсолини может стать игроком «Милана»
00:59 · Италия. Серия А
Бастони – о неудаче «Интера» в Лиге чемпионов: «Попробуем снова в следующем сезоне»
00:25 · Англия. Премьер-лига
Бастони назвал звезду Премьер-лиги своим самым трудным оппонентом
00:00 · Италия. Серия А
Аллегри: «Главное – попасть в Лигу чемпионов, осталось набрать 7 очков» 1
13 Апреля
23:51 · Италия. Серия А
«Монца» выстояла под атаками «Болоньи»
23:34 · Италия. Серия А
Юрич – о ничьей с «Ювентусом»: «Мы упустили свои шансы»
22:41 · Италия. Серия А
Рабио: «Хочу видеть «Ювентус» в Лиге чемпионов, даже если уйду»
21:52 · Италия. Серия А
Аллегри – о ничьей с «Торино»: «Хорошая игра против сильного соперника» 1
21:36 · Италия. Серия А
«Ювентус» уверен в скорой договорённости с игроком «Лацио»
21:22 · Италия. Серия А
«Ювентус» не проигрывает в туринском дерби 18 матчей подряд – рекорд 4
21:06 · Италия. Серия А
Дерби Турина получилось сухим 1
Все новости
Рекомендуем