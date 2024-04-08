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Гвардиола назвал одно преимущество «Манчестер Сити» над «Реалом»

08 Апреля 2024 • 23:06 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
1 2.95 X 3.50 2 2.45
Через 22 ч. 25 мин.

«Манчестер Сити» и «Реал» сойдутся лицом к лицу в плей-офф Лиги чемпионов третий год подряд. Если в 2022 и 2023 годах команды пересекались в полуфинале, то теперь они сразятся стадией раньше – в 1/4.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что его команда имеет одно небольшое преимущество над «Реалом».

«По сравнению с прошлым годом у нас те же тренеры. Но и у нас, и у «Реала» есть новые игроки. У нас есть небольшое преимущество – ответный матч мы проводим дома, где чувствуем себя сильными и невероятно уверенными. Но для начала нам нужно отыграть 90 минут здесь, в Мадриде», - сказал Гвардиола журналистам.

Напомним, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» разгромил «Реал» дома (4:0) после ничьей на выезде (1:1).

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