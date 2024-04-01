Анчелотти рассказал, смог ли Вальверде избежать травмы

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о состоянии полузащитника Федерико Вальверде, которого заменили на 81-й минуте вчерашнего матча с «Атлетиком» Бильбао. Напомним, «королевский клуб» обыграл басков со счётом 2:0 благодаря дублю Родриго.

«Вальверде? Он получил всего лишь ушиб. Игрокам предоставлено два выходных дня на отдых. Надеемся, что все футболисты восстановятся», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Следующий матч «Реала» состоится 9 апреля в Мадриде в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Ответная встреча пройдёт спустя неделю в Англии.