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Анчелотти рассказал, смог ли Вальверде избежать травмы

01 Апреля 2024 • 14:15 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
09.04 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о состоянии полузащитника Федерико Вальверде, которого заменили на 81-й минуте вчерашнего матча с «Атлетиком» Бильбао. Напомним, «королевский клуб» обыграл басков со счётом 2:0 благодаря дублю Родриго.

«Вальверде? Он получил всего лишь ушиб. Игрокам предоставлено два выходных дня на отдых. Надеемся, что все футболисты восстановятся», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Следующий матч «Реала» состоится 9 апреля в Мадриде в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Ответная встреча пройдёт спустя неделю в Англии.

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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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