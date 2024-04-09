«Реал» и «Манчестер Сити» забили друг другу трижды за первые 14 минут – в плей-офф подобное случалось только однажды

Мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» выдали невероятный старт, быстро забив друг другу трижды.

«Горожане» открыли счёт на второй минуте усилиями Бернарду Силвы, на что «сливочные» ответили точными ударами Эдуардо Камавинга и Родриго на 12-й и 14-й минутах. По данным Opta, это лишь второй случай в истории плей-офф Лиги чемпионов, когда к 14-й минуте было забито три гола. Впервые подобное произошло во встрече «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом», где уже к 11-й минуте на табло горел счёт 2:2.

Следить за дальнейшими событиями матча «Реала» против «Манчестер Сити» можно на сайте LiveResult в формате текстовой трансляции.