Названы три худших домашних матча «Реала» по владению мячом в Лиге Чемпионов

9 апреля мадридский «Реал» принимал на своём поле «Манчестер Сити» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью – 3:3.

Как утверждает телеграм-канал Opta Sports, минувший домашний матч против «Манчестер Сити» вошёл в список худших игр «сливочных» в плане владения мячом в рамках Лиги чемпионов. Любопытно, что меньше всего «Реал» контролировал мяч в играх против команд Хосепа Гвардиолы. Топ-3 худших поединков «Реала» по данному показателю:

— 24% против «Барселоны» Гвардиолы в 2011 году;

— 28% против «Баварии» Гвардиолы в 2014 году;

— 38% против «Манчестер Сити» Гвардиолы в 2024 году.