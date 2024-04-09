Фоден получил травму в матче против «Реала»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден не смог доиграть до конца матч против мадридского «Реала».

Англичанин вышел в стартовом составе «горожан» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, проходящем в Мадриде. На 66-й минуте 23-летний футболист отметился забитым мячом, установив на табло счёт 2:2, однако на 87-й Хосеп Гвардиола был вынужден заменить одного из своих ключевых игроков – он получил травму. Место Фодена на поле занял Хулиан Альварес. Примечательно, что эта замена стала первой для «Манчестер Сити» в сегодняшнем матче.

К моменту ухода Фила Фодена на табло уже горел счёт 3:3. Ответный поединок состоится 17 апреля в Англии.