Начо или Тчуамени? Анчелотти ответил, кто выйдет в стартовом составе против «Манчестер Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил, кто из центральных защитников сыграет в паре с Антонио Рюдигером в матче с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Анчелотти или Тчуамени? Нам нужно оценить многие вещи. Орельен сыграл очень важную роль в полузащите в матче против «Атлетика» Бильбао. Когда я ставлю Тчуамени в центр обороны, нам не хватает его в полузащите. Тем не менее, Камавинга тоже может сыграть в опорной зоне», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, недавно в строй вернулся Эдер Милитао, который в начале сезона получил травму крестообразных связок колена.