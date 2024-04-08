Анчелотти ещё не решил, кто сыграет в центре защиты «Реала» в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не определился, кто составит пару Антонио Рюдигеру в центре обороны.

Во вторник «сливочные» примут в родных стенах «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Согласно сведениям Diario AS, рулевой до последнего не может решить, какому игроку доверить место в центре защиты в связке с Рюдигером. Итальянский тренер выбирает между капитаном Начо Фернандесом и профильным опорником Орельеном Тчуамени, который показал впечатляющую игру на позиции центрбека в недавних поединках.

Встреча «Реала» с «Манчестер Сити» стартует в 22:00 по московскому времени. Ответная игра пройдёт в Англии 17 апреля.