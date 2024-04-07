Рюдигер: «Уважаю все клубы, в которых играл раньше, но их нельзя сравнивать с «Реалом»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался о статусе своего клуба.

Немецкий футболист пополнил ряды «сливочных» летом 2022 года, перебравшись из «Челси» в качестве свободного агента. Ранее центрбек выступал за «Рому» и «Штутгарт», а также занимался в молодёжной академии дортмундской «Боруссии».

«До прихода в «Реал» я играл в больших клубах, однако, при всём уважении к ним, их нельзя сравнивать с «Реалом», который выиграл Лигу чемпионов 14 раз. Здесь всегда ставят задачу выиграть Лигу чемпионов, об этом даже не стоит лишний раз напоминать», – передаёт Madrid Xtra слова Рюдигера.