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Рюдигер: «Уважаю все клубы, в которых играл раньше, но их нельзя сравнивать с «Реалом»

07 Апреля 2024 • 23:32 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
1 2.90 X 3.50 2 2.55
09.04 22:00

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался о статусе своего клуба.

Немецкий футболист пополнил ряды «сливочных» летом 2022 года, перебравшись из «Челси» в качестве свободного агента. Ранее центрбек выступал за «Рому» и «Штутгарт», а также занимался в молодёжной академии дортмундской «Боруссии».

«До прихода в «Реал» я играл в больших клубах, однако, при всём уважении к ним, их нельзя сравнивать с «Реалом», который выиграл Лигу чемпионов 14 раз. Здесь всегда ставят задачу выиграть Лигу чемпионов, об этом даже не стоит лишний раз напоминать», – передаёт Madrid Xtra слова Рюдигера.

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Реал Мадрид Челси Антонио Рюдигер ещё теги

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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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